Mustapha Ben Ahmed conseille Mechichi d’’éviter la « zone des tempêtes » !

Le président du groupe parlementaire de « Tahya Tounès » Mustapha Ben Ahmed, a affirmé avoir conseillé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, de « ne pas s’aventurer dans la zone des tempêtes ».

Commentant dans une déclaration, ce lundi, à « Assabah al-Ousboui » la rencontre du 25 décembre entre ses pairs des autres partis et le chef du gouvernement, il a ajouté qu’il a souligné pour ce dernier la nécessité de « garder en l’état l’actuel gouvernement et de sauvegarder autant que possible sa stabilité en pourvoyant uniquement aux vacances ».

Ila estimé que « changer les personnes revient à jeter de la poudre aux yeux », alors qu’en fait, il s’agit d’une question d’efficience politique et de coordination entre les pouvoirs en place.