Nabeul : Coup d’envoie de la manifestation « Clean Up Month »

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui a donné, dimanche à Nabeul, le coup d’envoie de l’initiative nationale de collecte des déchets plastiques et des déchets légers, sous le signe « Clean up Month », qui se déroulera dans toutes les régions du pays durant quatre weekends des mois d’août et de septembre (14, 21 et 28 août et 4 septembre 2022).

Prenant connaissance du démarrage de la campagne de collecte des déchets à la plage de Skala de Nabeul, Chikhaoui a souligné dans une déclaration à l’agence TAP, que l’initiative « Clean Up Month » qui démarre dimanche à Nabeul et dans les différentes régions du pays, vise notamment à impulser les efforts pour la t la sensibilisation sur la question de la propreté, à travers la mobilisation de toutes les capacités disponibles, particulièrement les individus, les associations, les entreprises, lesquels peuvent s’enregistrer pour la participation sur la plateforme électronique mise en place à cet effet pour nettoyer autant que possible des zones et des espaces pollués. Elle a précisé que l’opération d’enregistrement est ouverte à toute personne désirant soutenir les efforts pour la propreté et la protection de l’environnement.

Et d’ajouter que plus de 350 collectivités locales contribueront à la garantie de la réussite de cette manifestation visant particulièrement à faire rayonner l’image des villes tunisiennes et à renforcer les indicateurs de la propreté . La ministre a exprimé sa satisfaction quant au nombre de pareticpants aux opératuions d’enregistrement mais surtout l’adhésion des ministères et des structures locales et régionales à cet effort national qui est de nature à soutenir les efforts des municipalités et du ministère de l’environnement pour l’approfondissement de la conscience environnementale.