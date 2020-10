Nabeul : Sit-in des marins pêcheurs à Kelibia et à Beni Khiar

Plusieurs marins pêcheurs ont observé un sit-in, mercredi, dans les ports de Kélibia et de Béni Khiar (gouvernorat de Nabeul) pour protester contre la marginalisation du secteur et réclamer une série des revendications.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Nabeul Imed El Bey a indiqué à l’agence TAP que ce mouvement de protestation, organisé en coordination avec le bureau exécutif de l’UTAP, intervient pour déplorer la détérioration de l’infrastructure des ports de pêche de la région alors que les fonds (22 MD) consacrés aux travaux de réaménagement et réhabilitation ont été approuvés depuis 2012.

Il a également regretté la non application des accords précédents signés avec le gouvernement, en plus de l’absence d’une protection sociale adéquate et viable et le non développement du système de sécurité professionnelle, autant de facteurs qui ont eu un impact négatif sur l’activité de pêche.

De son côté, le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Kelibia, Achref Hammami a souligné que les revendications des marins pêcheurs portent notamment sur la revision des taxes appliquées par l’agence des ports et des installations de pêche (APIP), l’amendement des lois liées aux zones de pêche maritime et la réorganisation de l’opération de distribution du carburant subventionné.