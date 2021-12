Najla Bouden reçoit le Secrétaire permanent de l’AIMF

La Cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, mardi, à la Kasbah, le Secrétaire général de l’Association internationale des maires francophones Pierre Baillet.

La rencontre a porté sur la coopération multilatérale entre la Tunisie et les mairies francophones basée sur le développement durable et intégré, la numérisation des services municipaux et le développement local dans les régions, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les deux parties ont exprimé la volonté commune de coordonner davantage la coopération en matière d’encadrement des mairies tunisiennes dans les domaines notamment du développement durable et du financement du service public local, indique-t-on de même source.