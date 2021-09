Nécessité d’accélérer la numérisation des opérations de vente des abonnements scolaires et universitaires

-Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk a appelé, mardi, lors de sa visite à l’agence commerciale relevant de la TRANSTU à El Mourouj 4 pour inspecter les conditions de vente des abonnements scolaires et universitaires, à accélérer la numérisation des opérations de vente des abonnements en se basant sur le système de paiement électronique.

Selon un communiqué publié par le département ministériel du transport, à l’occasion de cette visite d’inspection en compagnie du PDG de la TRANSTU, Moez Salem, pour mettre au point les préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, le ministre a incité à simplifier les procédures en vue de développer l’activité commerciale de la société, de satisfaire les demandes et de faciliter la vie des citoyens.

Le ministre a loué les efforts déployés par les compétences de la société, malgré les difficultés rencontrées au niveau de la disposition de près de 92 wagons de métro et 12 trains pour la ligne Tunis-La Goulette- La Marsa à l’effet d’assurer les meilleures conditions de transport.

Il a, dans ce cadre, recommandé de préserver le capital humain de cette entreprise pour promouvoir son positionnement et assurer sa durabilité afin de s’acquitter de son rôle économique et social.

Chakchouk a insisté, lors de son inspection du siège central de la gestion du trafic sur le réseau ferroviaire, sur la nécessité de trouver des solutions d’urgence pour le financement du projet du renouvellement des anciens wagons du métro et l’investissement dans les systèmes numériques, en accordant une importance à la sécurité et aux conditions de travail de tous les agents, ce qui est de nature à assurer un niveau plus haut de rentabilité et de productivité.

Il a, dans le même sens, suggéré d’ intensifier les campagnes de sensibilisation pour mettre fin au phénomène de vandalisme, qui devient la cause principale de blocage d’un nombre de wagons et par conséquent des pertes financières considérables, selon le même communiqué.