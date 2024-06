Nécessité de diffuser la technologie et concrétiser les résultats de la recherche scientifique

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati a appelé à diffuser la technologie et concrétiser les résultats de la recherche scientifique dans le domaine agricole.

Dans une déclaration à l’Agence TAP en marge de sa visite à Béja pour un suivi de la saison de moisson, Belati a mis en exergue les résultats des travaux des centres de recherche en terme d’adaptation aux changements climatiques, appelant à leur diffusion auprès des agriculteurs.

Et d’ajouter que le secteur agricole est l’un des piliers fondamentaux de la sécurité alimentaire et hydraulique du pays, appelant à exploiter les résultats des travaux de recherche scientifique dans les terres domaniales et d’inviter les agriculteurs à des visites de terrain pour prendre connaissance des nouveaux types de céréales et de la fertilisation naturelle pour convaincre les agriculteurs de s’adapter à la nouvelle situation imposée par le changement climatique.

Il a rappelé dans ce sens que la Tunisie vise à parvenir à l’autosuffisance en blé dur estimée à 1,1 million de tonnes, mais le manque des précipitations a bloqué la réalisation de cet objectif.

Belati a mis l’accent par ailleurs sur l’importance du gouvernorat de Béja au niveau des grandes cultures.

Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Béja ont atteint 515 mille quintaux, soit 30% de la récolte de la saison agricole en cours, estimée à 2,6 millions de quintaux, en hausse par rapport à la saison écoulée (1,1 million de quintaux).

Une source au commissariat régional du développement agricole (CRDA), avait indiqué, à l’Agence TAP, que 35% des superficies ensemencées en céréales, soit plus de 200 mille ha, ont été endommagées à cause des intempéries.

La région compte 43 centres de collecte d’une capacité de stockage de 2,8 millions de quintaux.

Pour rappel, la saison des moissons a démarré respectivement, fin mai et début juin 2024, dans les délégations sud et nord du gouvernorat de Béja.

