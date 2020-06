Nécessité de trouver des solutions urgentes pour garantir la reprise économique au cours des neuf prochains mois

La conjoncture économique et financière nécessite des solutions urgentes pour garantir la reprise économique au cours des neuf prochains mois et mobiliser les ressources budgétaires de l’Etat pour l’exercice 2020, a souligné le Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

La prochaine période nécessite, également, de garantir un accompagnement des entreprises pour faire face aux répercussions de la crise Covid-19, la préservation des postes d’emploi, le développement du rythme de croissance, le renforcement des capacités des entreprises et la saisie des opportunités imposées par les changements économiques aux niveaux international et régional.

Au cours de sa réunion, mercredi, avec des membres du gouvernement et une délégation de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Fakhfakh a souligné que l’élaboration d’une vision stratégique concernant un plan de relance économique, demeure primordiale.

Cette vision devrait se baser sur des solutions pratiques et réalisables pour finir avec la politique des solutions conjoncturelles afin de parvenir à une véritable phase de réformes bloquée depuis des années, a ajouté Fakhfakh.

Dans une déclaration après la réunion, le président de l’UTICA, Samir Majoul a fait savoir que l’organisation patronale a présenté sa vision de la situation économique et sociale actuelle et les mécanismes possibles pour assister les sociétés afin de faire face à la crise, précise un communiqué de la présidence du gouvernement..

Les participants ont convenu d’organiser des réunions périodiques et sectorielles entre les représentants du gouvernement et l’UTICA.