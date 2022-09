Négociations sociales : le taux de majoration, seul point de divergence entre le gouvernement et l’UGTT

Les négociations sociales entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) se poursuivent encore sachant qu’un accord a été trouvé pour la majorité des points à discuter à l’exception du taux de majoration salariale pour les prochaines années, a fait savoir mardi, Nasreddine Ncibi, porte-parole officiel du gouvernement et ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa participation au séminaire « Tunisie-Japon-Afrique : de nouvelles opportunités tripartites pour la formation professionnelle et l’emploi » organisé dans la banlieue sud de Tunis, Ncibi a souligné que les deux parties ont presque fixé les délais des augmentations mais le seul point de divergence qui persiste c’est le taux de la majoration et ce, compte tenu des difficultés budgétaires et de la masse salariale.

« Le gouvernement et l’UGTT font chacun de son mieux pour arriver à un consensus autour de plusieurs dossiers malgré les divergences », a souligné Ncibi.

Trois séances de négociations ont été organisées hier lundi entre les représentants du gouvernement et de l’UGTT. Elles ont été suivies par un entretien entre le chef de l’Etat, le secrétaire général de l’UGTT et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) outre une réunion tenue, le soir même, entre la cheffe du gouvernement, le secrétaire général de l’UGTT, la ministre des finances et le ministre des affaires sociales, d’après Ncibi.

Par ailleurs, le ministre a signalé que les négociations sociales auront certainement un impact direct sur l’accord du gouvernement avec le Fonds monétaire international (FMI).