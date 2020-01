STEG: Les chambres des équipements Électriques tirent la sonnette d’alarme

La Chambre Syndicale Nationale des Services et d’Equipements Electriques et la Chambre nationale des entrepreneurs de l’électricité vont se réunir, demain jeudi 30 janvier 2020, à l’UTICA, pour débattre “des impacts de la décision de la STEG, de changer le système des contrats avec les sociétés qui travaillent avec elle”.

Dans un communiqué publié, mercredi 29 janvier 2020, les deux chambres évoquent l’adoption par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, d’un “système d’appel d’offres d’une durée de six mois ainsi que le renouvellement des contrats avec ces sociétés pour une période de six mois seulement, au lieu de 3 ans, habituellement”.

Cette mesure menace, selon les deux chambres, “l’existence de centaines sociétés opérant dans ce domaine, lesquelles sont de très petite taille et ont des moyens très limités et peut engendrer d’éventuelles perturbations au niveau de la maintenance et des services présentés par la STEG”.