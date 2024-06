Niger: Début du retrait des troupes et équipements américains 

Une cérémonie a été organisée vendredi 7 juin à Niamey marquant le début officiel du retrait des équipements et personnel américains du Niger. Dans un communiqué conjoint, le général Kenneth Ekman du ministère de la Défense américain et le chef d’état-major de l’armée de terre nigérienne, Mamane Sani Kiaou, ont annoncé que plus de 269 soldats sur 946 ont déjà quitté le pays ainsi que plusieurs tonnes de matériel. Le 19 mai dernier, les deux parties avaient trouvé un accord pour ce retrait après que les autorités militaires du Niger ont dénoncé les accords militaires avec Washington.

Dans son discours, Mamane Sani Kiaou, le chef d’état-major de l’armée de terre, a affirmé que la protection et la sécurité des troupes américaines serait une priorité. L’accord entre Washington et Niamey prévoit dans ce sens des autorisations de survol et d’atterrissage, mais aussi d’organiser les convois terrestres entre les différentes positions américaines du Niger.

Malgré la fin de leur collaboration militaire, Niamey et Washington s’engagent à poursuivre leur coopération dans d’autres domaines. Un nouvel accord entre le Niger et l’agence de développement américain USAID est attendu dans les prochaines semaines.

- Publicité-