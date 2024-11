Nigéria : La hausse de l’inflation frôle les 40% en GA

Le Nigeria en proie à la hausse des prix pour le deuxième mois consécutif. En octobre, l’inflation dans le pays le plus peuplé du continent a atteint 33,88% contre 32,70% en septembre, en termes annuels.

Alors qu’en matière des denrées alimentaires spécifiquement, l’augmentation est de 39,16 % en glissement annuel (GA)en octobre, contre 37,77 % le mois dernier, selon le Bureau national des statistiques du Nigeria. Et pour cause, l’envolée des prix des produits de première nécessité comme le riz, le maïs et les pommes de terre entre autres.

A l’origine, les inondations enregistrées dans 29 des 36 Etats du pays. Des pluies torrentielles qui ont plombé plus de 1, 5 millions de terres cultivées. Avec des effets sur des millions de personnes, explique AfricaNews.

C’est au cours du second trimestre 2023 que la situation s’est dégradée au Nigeria. Après la dévaluation du naira, la monnaie locale et la fin des subventions décidées par le président Bola Tinubu. Des mesures appelées à assainir les finances publiques, ont finalement plombé la bourse de la population.

Pour tenter d’inverser la tendance, la Banque centrale du Nigeria a relevé ses taux d’intérêt. Elle semble ne pas avoir dit son dernier mot.

