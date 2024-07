Nigeria: Plusieurs pays mettent en garde leurs ressortissants avant les manifestations prévues jeudi

À deux jours des manifestations prévues au Nigéria, la tension monte. Les autorités multiplient les avertissements appelant les Nigérians à ne pas descendre dans les rues. Les organisateurs de ces manifestations contre la hausse du coût de la vie et la mauvaise gouvernance redoutent une intense répression. Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni mettent en garde leurs ressortissants au Nigeria.

C’est un appel à la vigilance à l’approche des manifestations qui s’annoncent très suivies. Le ministère des Affaires étrangères britannique déconseille tous déplacements dans au moins sept États du nord du Nigeria ainsi que dans les « zones riveraines » de la région du delta du Niger.

De son côté, l’ambassade des États-Unis au Nigeria a demandé aux citoyens américains d’éviter « les foules » et « les manifestations ». Les autorités canadiennes ont émis un avis similaire évoquant « des manifestations pacifiques qui peuvent devenir violentes à tout moment ».

Sur les réseaux sociaux, les hashtags comme #RevolutionNow («La révolution maintenant», en anglais) pullulent. La jeunesse nigériane se mobilise contre, selon eux, la mauvaise gouvernance de Bola Tinubu.

Une grave crise économique touche le pays. L’augmentation des denrées alimentaires dépassent les 40% et la fin de la subvention des carburants décidée il y a un an par le président a provoqué une énorme inflation. Des ruptures d’approvisionnement en essence ont d’ailleurs été constatées dans plusieurs villes. Ainsi, des stations essence ont été assiégées ce week-end, notamment à Abuja. La compagnie pétrolière nationale justifie cette pénurie par des blocages lors de déchargements de navires, un argument qui peine à rassurer la population.

