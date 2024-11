« Nous ne pouvons pas être vaincus par Israël », affirme Naim Qassem

Le chef du Hezbollah Naim Qassem, a affirmé, mercredi, que les négociations se poursuivront tant que les conditions suivantes seront remplies : un cessez-le-feu total et permanent et la préservation de la souveraineté du Liban.

« En fin de compte, les Israéliens espèrent remporter une victoire qu’ils n’ont pas réussi à obtenir sur le terrain », a-t-il déclaré, ajoutant que le Hezbollah était prêt pour une longue guerre.

« Si les négociations échouent, nous continuerons à nous battre. Ceux qui prétendent qu’il s’agit d’une guerre d’usure, oui, c’est vrai, mais d’usure pour l’ennemi israélien. Nous sommes capables de résister et nous résisterons », a ajouté Qassem.

