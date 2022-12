L’expert en marchés monétaires, Moez Hdidane, a estimé , mardi 6 décembre, sur les ondes de Radio Shems FM, que la Banque centrale de Tunisie a fait de son mieux pour contrer l’inflation, ajoutant que la BCT sait que les causes de l’inflation ne sont pas monétaire et c’est pour cette raison qu’elle a procédé à un relèvement symbolique du taux directeur , en octobre dernier.

Il a précisé que le taux directeur s’élève à 7, 25 alors que le taux d’inflation a atteint 9,8% , au mois de novembre, de sorte que l’écart est négatif. Au cas où les causes de l’inflation étaient monétaires, l’augmentation du taux directeur aurait été plus forte, a-t-il dit, n’écartant pas le recours de la BCT à un nouveau relèvement symbolique du taux directeur dans les prochains jours dans le cadre de l’accomplissement de son rôle en matière de suivi et d’intervention appropriée à temps pour ce qui concerne l’inflation.

Moez Hdidane pense que le taux d’inflation va augmenter et qu’il atteindrait 10,3% en décembre, contre 9,8% en novembre, car tout en Tunisie concourt à cette évolution, a-t-il noté.