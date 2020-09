Nouvelle Rio 5P Restylée, plus moderne, sportive et technologique.

City Cars KIA est au rendez-vous de l’innovation et annonce l’introduction imminente de sa toute dernière Rio 5 portes aux attributs du plus bel effet.

Face avant redessinée, le design extérieur du modèle phare de la marque sud-coréenne gagne en sportivité et en innovation avec une signature visuelle plus racée impliquant bouclier et calandre.

La nouvelle jante en alliage 17’’ au formidable dessin confère à la Rio 5P une allure plus élancée.

Un écran tactile 8’’ couleur appose le cachet technologique de la marque qui attisera sans doute les convoitises du consommateur tunisien ayant déjà placé sa confiance en ce modèle faisant de lui le best-seller de son segment sur les 20 mois écoulés.

City Cars KIA propose 4 variantes de ce modèle :

KIA RIO 5P 1.2 L LX à 49.980 DT TTC

à 49.980 DT TTC KIA RIO 5P 1.2 L EX à 51.980 DT TTC

à 51.980 DT TTC KIA RIO 5P 1.2 L SX à 56.480 DT TTC

à 56.480 DT TTC KIA RIO 5P 1.2 L SX PLUS à 58.480 DT TTC

La nouvelle Rio5 portes, sera exposée au showroom de City Cars le Kram, à partir de lami-septembre 2020.

Les clients intéressés peuvent désormais demander les informations nécessaires sur la nouvelle Rio 5 portes ou passer commandes en cliquant sur Kia.tn ou en appelant le 36 406 200.