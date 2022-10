D’après des sources responsables à l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), de nouvelles facilitations en faveur de la création des projets sont à l’étude et seraient adoptées prochainement.

Prenant la parole lors d’une conférence sur l’incitation à l’investissement dans le secteur culturel, mercredi 5 octobre, à la Cité de la culture de Tunis, Noureddine Guizani, directeur à l’APII, a indiqué que l’autofinancement fixé actuellement à 30% du volume de l’investissement serait ramené à 10%.

L’autre facilitation se rapporte à la prolongation des délais impartis concernant les demandes relatives à l’octroi d’avantages et d’incitations aux nouveaux projets. Actuellement, l’intéressé doit envoyer une demande pour bénéficier de ces avantages et incitations, dans un délai d’un an après l’entrée en activité effective du projet. Ce délai sera fixé à deux ans.