Nucléaire: L’AIEA salue un « pas concret » de l’Iran

Des pays européens et les Etats-Unis ont déposé une résolution condamnant le manque de coopération de l’Iran dans le dossier nucléaire, faisant fi des signaux positifs salués mercredi par le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Paris, Berlin et Londres (E3) associés à Washington ont formellement soumis le texte en vue d’un vote jeudi par le Conseil des gouverneurs, qui compte 35 Etats membres, selon des sources diplomatiques interrogées par l’AFP.

L’Iran « réagira en conséquence et de manière appropriée », a averti le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, lors d’un appel téléphonique avec le directeur général de l’AIEA Rafael Grossi, rapporté par l’agence officielle Irna.

« Cette initiative (…) ne fera que compliquer le problème », avait-il déploré plus tôt, estimant qu’elle nuisait à « l’atmosphère positive » des échanges entre Téhéran et l’instance onusienne.

La présentation de cette résolution, à portée symbolique à ce stade, intervient juste après une visite de Grossi en Iran.

Il s’est rendu sur deux importants sites nucléaires en Iran et a rencontré la semaine dernière le président iranien Massoud Pezeshkian, qui affirme vouloir lever « doutes et ambiguïtés » sur son programme nucléaire controversé.

A cette occasion, Téhéran a accepté d’entamer des préparatifs pour stopper l’expansion de son stock d’uranium hautement enrichi.

Si Grossi a reconnu qu’il restait « beaucoup à faire » pour améliorer la coopération après des années de tensions, il a qualifié « d’important le fait que pour la première fois » depuis 2021, « l’Iran prenne une direction différente (…) et dise +OK, on arrête+ ».

« C’est un pas concret dans la bonne direction », a-t-il insisté. « Nous avons là un fait qui a été vérifié par nos inspecteurs ».

