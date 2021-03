Obtention du gouvernement libyen de la confiance du parlement: Le chef du gouvernement félicite Mohamed Menfi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a félicité, samedi soir, le président du Conseil de la présidence libyen Mohamed Menfi à l’occasion de l’obtention du gouvernement de l’unité nationale la confiance du parlement, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Lors d’un entretien téléphonique, Mechichi a mis l’accent sur les relations privilégiées unissant les deux pays, formant le voeu de voir les relations bilatérales se hisser au niveau d’un partenariat stratégique dans l’intérêt des deux peuples frères et en concrétisation des liens de fraternité et de la conviction commune en l’unité de destin et en l’attachement aux principes de solidarité, de coopération et de complémentarité.

De son côté, le président du Conseil de la présidence libyen a fait part de la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération et les échanges commerciaux entre les deux pays, saluant le soutien de la Tunisie, gouvernement et peuple, avec les libyens.