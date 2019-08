Olfa Youssef donne des munitions aux adversaires de Chahed

Une chose est certaine : Les choses ne vont pas s’arranger entre l’universitaire Olfa Youssef et le chef du gouvernement et candidat à la présidentielle, Youssef Chahed. Elle a sévèrement brocardé ce dernier suite à sa séance d’explications mardi 27 août 2019, sur Mosaïque FM.

«Quant j’entends Chahed dire «nous devons faire ceci, faire cela…», je me pose une seule question : après trois ans de pilotage du gouvernement, pourquoi il n’a rien fait ? Quiconque m’évoque des freins, je ne peux que lui rétorquer qu’il y en aura toujours», a-t-elle écrit sur sa page Facebook après le passage de Chahed à la radio.

Puis de manière plus ironique et cynique, elle assène ceci : «A moins que Chahed projette de se cantonner à la présidence de la République et que sa formation s’offre une majorité confortable pour qu’il ait la possibilité de désigner un chef du gouvernement qui sait y faire et pas un raté comme il l’était»…