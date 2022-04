OMS : Plus de 65% des Africains pourraient avoir eu le Covid-19

Plus de deux-tiers des Africains pourraient avoir contracté le virus du Covid-19 au cours de deux dernières années, soit 97 fois plus que les infections signalées, selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié cette semaine.

Au 6 avril, 11,5 millions de cas de Covid-19 avaient été détectés et 252 000 décès liés à ce virus recensés sur le continent africain, depuis le début de la pandémie. L’OMS de la région Afrique, dont l’étude est encore en cours d’examen par des pairs, estime que les chiffres officiels n’étaient qu’une partie infime de « l’étendue réelle des infections au coronavirus en Afrique ».

L’étude de l’OMS synthétise plus de 150 études sur la prévalence en Afrique entre janvier 2020 et décembre 2021. Elle conclut que l’exposition au virus a connu une forte hausse, passant de 3% en juin 2020 à 65% en septembre 2021, soit 800 millions d’infections. Or, 8,2 millions de cas seulement ont été signalés au cours de cette période.