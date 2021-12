One Tech Group obtient 9 millions d’euros auprès de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) et OneTech Group ont signé, jeudi 10 décembre 2021, une augmentation de 9 millions d’euros du prêt accordé audit groupe en 2017, portant ainsi le montant global du crédit à 30 millions d’euros.

A l’issue de cette signature, Ricardo Mourinho Felix, Vice-président de la BEI, a déclaré que « le soutien au secteur privé et à l’innovation est au cœur de notre stratégie pour la Tunisie. Nous sommes fiers d’apporter notre soutien aux entreprises tunisiennes, à l’instar du Groupe OneTech, qui représente un modèle de réussite en Tunisie et dans l’ensemble de la région ».

Et de préciser que cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de la BEI, qui visent à contribuer à l’essor de l’économie tunisienne et à l’amélioration de la compétitivité, selon un communiqué publié par la BEI.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Programme Horizon 2020 / InnovFin, dédié aux entreprises innovantes et cofinancé par la Commission Européenne faisant savoir que la Tunisie est le seul pays de la région à avoir bénéficié de cette enveloppe.

Concrètement, ce financement permet à OneTech Group d’étendre ses investissements dans la recherche et développement et l’innovation dans les filières Câble et Mécatronique.