L’état d’avancement des projets financés par la Banque Européenne de l’Investissement (BEI) en Tunisie, les moyens mobilisés pour accélérer le rythme de leur réalisation et le programme de coopération pour la prochaine année entre la BEI et la Tunisie, ont été au centre d’une rencontre mardi entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saïed et le directeur des opérations des financements des pays de voisinage à la BEI, Lionel Rapaille, actuellement en visite à Tunis.

La rencontre a été une occasion pour passer en revue les grands axes de la vision stratégique de la Tunisie 2035 et les grandes orientations du plan de développement 2022-2025, outre les mesures prises pour améliorer le climat des affaires et donner une impulsion à l’activité économique, notamment celles relatives au soutien des PME et des start-up et les moyens de leur faciliter l’accès aux financements.

Samir Saied a souligné que les énergies renouvelables, la dynamisation du partenariat entre les secteurs public et privé surtout dans le domaine de l’infrastructure, du transport, de l’enseignement, la digitalisation et le développement des régions intérieures, comptent parmi les priorités de l’action du gouvernement au cours de la prochaine étape.

Rapaille a de son côté, souligné la disposition de la BEI de poursuivre son soutien au pays dans son processus de réformes et de développement outre l’étude de tous les projets présentés par la Tunisie.

Par ailleurs Le responsable européen a eu également, durant sa visite en Tunisie des rencontres avec d’autres membres du gouvernement notamment la ministre des finances et le ministre du transport.