Elmed attire les investisseurs. La BEI sur les rangs

Sans se bousculer au portillon, les bailleurs de fonds n’ont pas été lents à mettre la main à la poche pour financer la première connexion en courant continu entre l’Europe et l’Afrique du Nord. La Banque européenne d’investissement est la dernière en date à le faire en claquant 45 millions d’euros du bénéfice du projet Elmed.

D’un montant de 921 millions d’euros, il porte sur la mise en œuvre d’une liaison CCHT reliant la Tunisie et l’Italie à travers le détroit de Sicile, ainsi que sur les connexions associées aux réseaux nationaux respectifs.

La ligne électrique, conçue comme un monopôle avec retour en mer, ira de la sous-station électrique de Partanna en Sicile à la sous-station de Mlaabi sur la péninsule tunisienne de Capo Bon, sur une longueur totale de 220 kilomètres, dont 200 de câble sous-marin. Il aura une capacité de 600 MW, une tension continue de 500 kV et une profondeur maximale d’environ 800 mètres.

Terna, le gestionnaire du réseau de transport italien, et la STEG, la société tunisienne d’électricité et de gaz, sont chargés de l’interconnexion électrique.

La construction devrait commencer cette année et le projet devrait être achevé en 2028.

Les initiateurs du projet cultivent l’ambition de développer les échanges transfrontaliers d’électricité entre l’UE et la Tunisie, faciliter le déploiement des énergies renouvelables et améliorer la résilience du réseau électrique tunisien face aux déséquilibres entre l’offre et la demande, contribuant ainsi à soutenir une croissance économique stable et la transition vers un système énergétique à faible émission de carbone.

Le financement de la BEI a été approuvé le 13 décembre 2023 et le contrat a été signé le 30 décembre. La nouvelle est tombée un mois après l’annonce que la Commission européenne avait réservé 307 millions d’euros pour le projet.

Projet « exceptionnel à bien des égards »

Cette signature avait été accueillie favorablement par Terna, l’opérateur du réseau de transport d’électricité italien, et par la STEG, la compagnie tunisienne d’électricité et de gaz, qui sera chargée de l’interconnexion électrique entre l’Italie et la Tunisie.

Le commissaire européen chargé de l’énergie, Kadri Simson, estime que le câble électrique Elmed est « exceptionnel à bien des égards », en ce sens qu’il s’agit du premier projet relevant du mécanisme « Connecting Europe Facility » à bénéficier d’un financement pour des travaux d’infrastructure électrique réalisés par un État membre et un pays tiers.

En outre, le pont énergétique invisible reliant l’Europe et l’Afrique du Nord, qui sera mis en œuvre par Terna et Steg, devrait permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables sur les deux continents et favoriser la diversification des sources d’approvisionnement.

Citée par Offshore Energy,Giuseppina Di Foggia, PDG et directrice générale de Terna, a mis en relief le « rôle de plus en plus central » de son entreprise, dans la réalisation d’un réseau électrique européen « sûr, fiable et résilient. Nous continuerons à collaborer avec les institutions européennes, en apportant à la fois notre expertise unique et distinctive et des solutions innovantes et numérisées », a-t-elle dit.

« Elmed est une infrastructure stratégique pour l’Italie et l’Europe, l’un des projets les plus importants du plan de développement de Terna, qui contribuera à l’augmentation et à l’intégration des sources d’énergie renouvelables sur les deux continents, permettant ainsi à notre pays et à l’UE d’accroître leur indépendance énergétique. »

Dans le droit fil de la transition énergétique de la Tunisie

Pour la Tunisie, le projet revêt une « importance stratégique de ce projet pour un avenir énergétique sûr, durable et renouvelable », dès lors qu’il contribuera à la réalisation de l’objectif attendu de transition énergétique en Tunisie d’ici 2030 et à l’augmentation de son niveau d’indépendance énergétique.

« Cette interconnexion ne relie pas seulement le réseau électrique tunisien au réseau italien par un câble sous-marin de 600 MW, mais symbolise également le niveau exceptionnel de coopération entre les deux continents et les deux rives de la Méditerranée, en particulier entre la Tunisie et l’Italie. Il ouvrira la porte à plusieurs autres projets dans la région avec le soutien des institutions de l’Union européenne », espère la STEG.

Les uns et les autres, au demeurant, se déclarent convaincus qu’Elmed « permettra de réduire les émissions, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques italiens et européens fixés par le Plan national intégré pour l’énergie et le climat et le Green New Deal ».

Le GRT italien a mis en service un câble sous-marin de 90 millions d’euros qui relie l’île d’Elbe au continent italien en septembre 2023. Le navire câblier Leonardo Da Vinci de Prysmian a posé le câble sous-marin de 132 kV à une profondeur maximale d’environ 70 mètres sous le niveau de la mer, à partir du site d’atterrissage de l’île à Portoferio et continue vers la côte continentale de Piombino.

Dans le but d’apporter plus d’électricité verte au réseau, de nombreux pays européens se lancent dans la recherche d’interconnexions hybrides. À cette fin, la société norvégienne Statnett étudie la faisabilité d’interconnexions hybrides avec le Danemark et l’Allemagne.