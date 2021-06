Ons Jabeur conserve sa 24e place mondiale et dispute à partir de mardi, le tournoi d’Eastbourne

La Tunisienne Ons Jabeur, qui a remporté dimanche à Birmingham (Royaume-Uni) son premier tournoi du circuit professionnel, a conservé sa 24ème place mondiale du classement WTA, publié lundi.

Jabeur (26 ans) rappelle-t-on, s’est imposée en finale du simple dames face à la la Russe Darya Kasatkina en deux sets 7-5, 6-4.

La Tunisienne, reste en Angleterre pour le Tournoi d’Eastbournn, (21 au 26 juin en extérieur surface gazon) d’une valeur de 500 points et doté de 753 900 dollars.

Elle affrontera mardi au premier tour, la Russe Marketa Vondrousova (40e). En cas de victoire Jabeur sera opposée au deuxième tour face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (19e) ou la Lettone Jelena Ostapenko (43e).

Ces deux tournois sur gazon, sont une bonne étape de préparation pour la championne Tunisienne, en vue du Tournoi de Wimbledon à Londres (28 juin-11 juillet), troisième et avant-dernière étape du Grand Chelem, après l’Open d’Australie, les Internationaux de France à Roland Garros et qui s’achèvera la dernière semaine du mois d’août à Flushing Meadows avec l’Open de New York.