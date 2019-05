ONU : Un Tunisien nommé SG adjoint pour le Moyen-Orient

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a annoncé, mardi, la nomination du Tunisien Khaled Mohamed Khiari au poste de Secrétaire général adjoint pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique, au sein des départements des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix de l’ONU.

Actuellement directeur général des Amériques, de l’Asie et de l’Océanie au ministère tunisien des Affaires étrangères, M. Khiari “cumule plus de 35 ans d’expérience en diplomatie et en affaires étrangères, alternant entre son siège au ministère des Affaires étrangères et ses fonctions à l’étranger”, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

Khiari compte une expérience de 35 ans en matière de diplomatie et a notamment été ambassadeur et représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations-Unies à New York de 2012 à 2018.