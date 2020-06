Orange Ventures lance un challenge pour financer des entrepreneurs de l’écosystème start-up en Afrique et au Moyen-Orient

Sept start-up de Tunisie, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, de Jordanie, du Maroc et du Sénégal pourront bénéficier d’un investissement compris entre 50 mille et 150 mille euros dans le cadre d’un challenge visant à . financer des entrepreneurs de l’écosystème start-up en Afrique et au Moyen-Orient.

Lancé pour la première fois par le fonds d’investissement technologique » Orange Ventures », ce challenge a pour » objectif de donner à des entrepreneurs en Afrique et au Moyen-Orient, les moyens de se lancer et de se développer. En effet, ceux-ci éprouvent plus qu’ailleurs des difficultés à accéder à des financements en raison du faible nombre d’investisseurs actifs sur cette phase d’amorçage dans la région » souligne un communiqué publié, lundi, par l’opérateur de télécommunication » Orange » .

et d’ajouter que l’investisseur de capital risque » Orange Ventures » prévoit d’investir 500 000 euros à l’occasion de ce challenge qui s’adresse

à des acteurs en phase d’amorçage, à fort potentiel de croissance, qui s’appuient essentiellement sur les nouvelles technologies.

Ces start-up pourront candidater dès le 1er juin et jusqu’au 19 juillet 2020 sur le site web : https://digitalventures.orange.com/mea-seed-challenge/ et les lauréats seront annoncés en septembre prochain, selon la même source.