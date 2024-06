Otages : Les services de renseignement US ont aidé les forces israéliennes

La cellule américaine chargée des otages en Israël a participé à l’opération de sauvetage des quatre otages libérés par le Hamas samedi, a déclaré un responsable américain au média israélien Walla.

Par ailleurs, le New York Times a rapporté que les États-Unis avaient fourni à Israël des renseignements sur les otages avant l’opération.

Selon le Times, des équipes américaines et britanniques de collecte et d’analyse de renseignements ont opéré en Israël pour aider les services de renseignements israéliens tout au long de la guerre.

Le Hamas a ensuite réagi à ces informations, reprochant à Washington de participer aux efforts déployés par Israël pour récupérer les otages.

L’administration du président américain Joe Biden n’a pas encore commenté son éventuelle implication dans l’opération israélienne de libération des otages.

Le président Biden s’est toutefois félicité du retour des quatre otages lors d’une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macon samedi, ajoutant que les États-Unis travaillaient à la libération des otages encore en captivité.

« Nous ne cesserons pas de travailler jusqu’à ce que tous les otages rentrent chez eux et qu’un cessez-le-feu soit conclu », a déclaré Biden.

Plus tard, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a fait une déclaration sur l’opération de sauvetage israélienne, affirmant que les États-Unis participaient aux efforts visant à obtenir la libération des otages.

