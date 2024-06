OTH « Un groupe aux grandes ambitions »

AM*

Inscrivant l’innovation et la technologie au cœur de son développement, One Tech est l’un des plus grands et des plus anciens groupes tunisiens, qui se dote d’une capacité importante à répondre aux besoins spécifiques de ses clients internationaux.

Grâce à sa technicité et sa gestion rigoureuse, le groupe a réussi au fil des années à coopérer avec des multinationales et à consolider sa position sur les marchés internationaux. 86% de son chiffre d’affaires sont réalisés à l’export et principalement vers l’Europe (74%).

Stratégiquement l’objectif du groupe est de passer du statut de sous-traitant pour les secteurs automobiles, industriels et aéronautique au rang de fournisseur de premier rang de modules complets et intelligents, avec des softwares embarqués pour les grands donneurs d’ordre dans tous les secteurs et tout en diversifiant sa couverture géographique.

Pour être au diapason des évolutions technologiques et des nouveaux mouvements commerciaux qui sont en train de s’organiser autour de la régionalisation de l’approvisionnement, le groupe tunisien OTH compte bien s’implanter dans la zone Euro pour se rapprocher de ses principaux clients et profiter de l’important projet européen de dédoublement de la production des semi-conducteurs (de 10 à 20% de part de marché avec une enveloppe d’investissement de 20 Milliards d’Euros).

Les revenus générés par les différentes activités du groupe OTH ont augmenté en moyenne de 15.4% par an entre 2020-2023 pour dépasser le seuil des 1.100 MDT en 2023 grâce aux segments particulièrement florissants à savoir les câbles (+ 16.2% en moyenne/ an) et de la mécatronique (+15.3 % en moyenne/ an). Pour 2024, le management reste optimiste et table sur des revenus de près de 1 110 MDT et un RNPG de plus de 46 MDT, sans tenir compte de la plus-value sur la cession de la société Helioflex.

Solide et sous-valorisé. A acheter au cours de 14,42 DT

Fondamentalement solide, avec un management de qualité reconnue, jouissant d’une bonne réputation, et tourné vers l’international avec une orientation technologique de pointe, nous restons convaincus que le groupe OTH dispose de forts atouts pour être une des valeurs les plus solides de la Bourse de Tunis et dont les perspectives sont prometteuses.

Sur la base du cours actuel, OTH s’échange à des multiples EV/CA et EV/EBITDA 2024e de 0.6x et 6.3x respectivement, des niveaux relativement bas eu égard aux niveaux auxquels traitent ses peers internationaux, soit 2.18x et 10.7x. Nous estimons donc que le titre est actuellement sous-valorisé et recommandons de l’ACHETER avec un objectif de cours de 10,42 DT.

En 2023, le titre OTH a réalisé un bon parcours boursier avec une performance sur l’année de 30.22% favorisé par les bonnes performances fondamentales du groupe. En 2024, la tendance s’est inversée et le titre s’est affiché en baisse pénalisé par l’annonce des indicateurs du premier trimestre qui affichent une mauvaise orientation du chiffre d’affaires même si cette baisse a été prévue. Le titre a touché un plus bas de 7.354 MDT en date du 22/05/2024 perdant 12.7% par rapport au début de l’année. Actuellement, le cours semble se redresser et sa liquidité s’améliorer anticipant un meilleur 2 T2024.

Notre optimisme sur la valeur se justifie notamment par un potentiel de croissance provenant du segment mécatronique qui reste le moteur de croissance du groupe. D’ailleurs, les investissements réalisés ces dernières années ont pour but ultime de renforcer la capacité de ce segment et de suivre les évolutions technologiques dans le domaine. De plus, le groupe se prépare lui-même aux défis futurs de l’industrie 4.0 en investissant dans la refonte de son système d’information pour mieux maitriser son métier et être plus proche de ses clients et fournisseurs pour une meilleure compétitivité.

Un groupe qui s’oriente vers la globalisation en Europe

Au-delà de sa présence industrielle locale, le groupe s’inscrit dans une logique de « Glocalisation » pour suivre les mouvements de ses clients qui préconisent une régionalisation de leurs approvisionnements. Ainsi le groupe ambitionne de s’implanter en Europe, son marché principal, à travers des acquisitions pour mieux se rapprocher de ses clients finaux. Ce développement au-delà des frontières permettait aussi au groupe tunisien de profiter de l’important projet européen de dédoublement de la production des semi-conducteurs (de 10 à 20% de part de marché avec une enveloppe d’investissement de 20 Milliards d’Euros). Un projet ambitieux qui permettrait à la zone Euro de maintenir sa souveraineté technologique.

One Tech est un groupe de sociétés industrielles fondé par Monsieur Moncef Sellami, un ancien banquier, qui a démarré sa première initiative dans le monde privé en 1978 avec la création de la société Tunisie Câbles, installée à Grombalia.Tour à tour voient le jour 9 autres sociétés spécialisées et complémentaires, bâties avec des partenaires de référence. En effet, le développement du groupe, qui emploie 5.126 personnes à fin 2023, a constamment été réalisé avec des partenaires industriels de premier ordre de dimension internationale.

Des revenus en hausse moyenne de 15,4 %

Les revenus générés par les différentes activités du groupe OTH ont augmenté en moyenne de 15.4% par an entre 2020-2023 pour dépasser le seuil des 1 100 MDT en 2023 grâce aux segments particulièrement florissants à savoir les câbles (+ 16.2% en moyenne/ an) et de la mécatronique (+15.3 % en moyenne/ an). L’année 2020 a été difficile pour le groupe à l’instar de l’ensemble des économies mondiales pénalisée par la crise du COVID 19 et les contraintes qui ont été imposées par cette pandémie (confinement, arrêt des chaines de production, perturbation de chaines d’approvisionnement, etc..).

A partir de 2021, le groupe OTH a réussi à rebondir en affichant une croissance continue lui permettant de dépasser ses niveaux de ventes d’avant pandémie grâce à la forte reprise de l’export (+17.2% de TCAM 20/23). Cette performance opérationnelle a démontré encore une fois la solidité et l’expertise du groupe, malgré la volatilité et la cherté de la matière première et les fluctuations que connait le transport international.

Historiquement, l’activité Câbles a été le cœur de métier du groupe, et fût le principal moteur de croissance depuis des années. L’activité câble a bénéficié du soutien du deuxième acteur mondial du câble « Prysmian » qui place One Tech à la pointe des technologies de fabrication de différents types de câbles (énergie, télécoms, industrie automobile). La plupart des ventes de ce segment est exportée (80%) principalement vers l’Europe. Seulement 20% des ventes sont destinées au marché domestique où OTH est un leader pour les câbles d’énergie et les câbles télécoms. Actuellement, ce segment est devenu « la vache à lait » du groupe générant un CA de 503.6 MDT en 2023, soit 45.6% du CA consolidé et contribuant à hauteur de 57.9% du bénéfice consolidé.

La mécatronique 1er générateur de chiffre d’affaires et 1er moteur de croissance

Depuis 2017, l’activité mécatronique est devenue le premier générateur de CA pour le groupe OTH mais aussi le premier moteur de croissance et de génération de marges. En 2023, sa contribution au CA consolidé a été de 49.4% (vs 46.3% en 2022) et plus de 41% au résultat net consolidé (18.1 mDT). Cette meilleure rentabilité de l’activité mécatronique provient de la consolidation de la stratégie du groupe qui favorise le passage de profil de sous-traitant vers un créateur de modules électroniques. Tout comme dans le câble, One Tech Group a noué des relations avec des investisseurs stratégiques étrangers (le leader italien de l’électronique Elemaster, le groupe français BSE, ainsi que le leader français de l’injection plastique TBI…) tout en coopérant avec de grandes multinationales comme Bosch, MagnettiMarelli, Siemens, Delphi, Lacroix, Legrand …

Pour la période prévisionnelle, le groupe s’oriente plutôt vers la consolidation des revenus avec une évolution plus ralentie (soit TCAM de 5%) suite à la rationalisation du mix-produit pour une meilleure montée en marges. D’ailleurs le groupe est en cours d’implémentation d’un plan de transformation opérationnelle (prévu fin 2024) notamment pour le pôle mécatronique. Cette stratégie permettra de profiter des synergies entre les différentes entités de ce pôle et d’activer plusieurs leviers d’amélioration pour développer des produits à plus fortes valeurs ajoutées tout en diversifiant l’activité.

Un carnet de commandes de 10,2 M€

D’ailleurs en 2023, a réussi à engager de nouveaux clients pour un montant de commandes de 10,2 M€ dont 70% hors secteur automobile, le tout dans une logique de diversification. Le groupe a également actionné en 2023 une stratégie de centralisation de l’ensemble de ses achats afin de pouvoir bénéficier des économies d’échelles et accéder à des prix plus compétitifs en relation avec les commandes de moyenne et de grande taille, cela permettra d’améliorer sensiblement le taux de rétention des clients.

L’objectif du groupe reste la montée dans la chaine de valeur en passant du statut de sous-traitant pour les secteurs automobiles, industriels et aéronautique au rang de fournisseur de premier rang de modules complets et intelligents, avec des softwares embarqués pour les grands donneurs d’ordre dans tous les secteurs et tout en diversifiant sa couverture géographique. D’ailleurs l’intégration en amont de SOFIA Technologies s’inscrit dans cette logique puisqu’elle assure un rôle de support et, design software et conception de propres produits. Une intégration qui assurerait au groupe une maitrise parfaite du process offrant au client un service passant de la conception du produit à l’industrialisation finale.

*Résumé de l’analyse de Mac sa

OTH « Un groupe aux grandes ambitions »