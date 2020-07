Ouverture de 8 bureaux de Poste situés dans les zones touristiques

A partir du 1er Juillet jusqu’à la fin du mois d’août 2020, 8 Bureaux de Poste situés dans les zones touristiques seront ouverts l’après-midi 7jours/7, pour assurer des séances de travail de 17h30 à 21h30, annonce la Poste Tunisienne . Les Bureaux qui assurent des séances de travail l’après-midi sont ceux de Sousse César (CP 4047), de Monastir (CP 5000), de Mahdia Zone Touristique (CP5174), de Yasmine Hammamat (CP 8057), de Mrezgua (CP 8058), de Kelibia (CP 8090), de Tabarka (CP 8110) et de Djerba Houmet Souk (CP 4180), selon un communiqué de la Poste Tunisienne, publié, mercredi. Concernant, le Bureau de Poste Kantaoui Hannibal (CP 4085), il assure des séances de travail l’après-midi de 13h30 à 19h30 du lundi au jeudi et de 14h30 à 19h30 le vendredi. Il est à signaler que le Bureau de Poste frontalier Malloula (CP8165) au gouvernorat de Jendouba est ouvert pendant des séances continue 7j/7 de 6h00 à 18h00 et le Bureau de Poste frontalier Babouch (CP 8138) assure le travail 7j/7 de 7h00 à 19h00.