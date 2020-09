Ouverture de la conférence des gouverneurs

La conférence périodique des gouverneurs a été ouverte , samedi, à la caserne de la Garde nationale à l’Aouina, par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qui a appelé les gouverneurs à intensifier les visites sur le terrain et à être constamment à l’écoute des préoccupations des habitants.

Il a, également, mis en avant le rôle des Omdas dans l’information des citoyens sur, notamment, la situation sanitaire dans le pays qui commande, selon lui, la mobilisation des efforts des divers intervenants pour limiter la propagation du virus et assurer l’application des mesures préventives fixées par le ministre de la Santé.

Abordant la rentrée scolaire et universitaire, le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de rattraper les lacunes enregistrées dans certains établissements.

Il a, par ailleurs, appelé à optimiser la coordination au niveau régional et central pour assurer la réussite de la saison agricole. Dans ce sens, le chef du gouvernement a préconisé une meilleure prise en charge des agriculteurs ainsi que des exportateurs, mettant en évidence l’importance du secteur dans l’amélioration des indicateurs économiques et son impact direct sur le pouvoir d’achat des citoyens.

Le chef du gouvernement, a également, recommandé d’aplanir les difficultés rencontrées par le secteur qui s’attend à une récolte importante des dattes et des olives.

Rappelant les principaux points économiques et sociaux du programme du gouvernement, Mechichi a, notamment, mis en relief le rôle des gouverneurs dans l’application de la loi et le soutien des efforts des institutions sécuritaire et militaire, la protection des citoyens et des biens publics et privés et la garantie des libertés publiques.

Il a salué les efforts consentis par les forces de sécurité et les membres de l’armée dans la lutte contre les menaces terroristes et le crime. Mechichi a qualifié la situation sécuritaire dans le pays de « relativement stable » malgré les mouvements sociaux enregistrés dans certaines régions pour réclamer le droit au développement et à l’emploi, à l’origine de la suspension de la production dans certains secteurs vitaux.

Le chef du gouvernement a, ensuite, évoqué la loi 38/2020 sur les dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur public. Il a annoncé, à ce sujet, que le gouvernement se penche sur l’élaboration de décrets d’application de cette loi et qu’une plate-forme électronique sera créée pour l’activation de la loi en question. Les gouverneurs auront à jouer un rôle majeur sur ce plan, a-t-il soutenu.

Le chef du gouvernement a, aussi, annoncé la signature vendredi du nouveau décret gouvernemental relatif au régime salarial des gouverneurs.

Les travaux de la conférence des gouverneurs se tiennent tout au long de la journée en présence des ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Enseignement supérieur, de l’Education et de la Santé.