Paris prêt à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

Reçu, mardi, par le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, a réaffirmé la disposition de Paris à appuyer la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Cité dans un communiqué de l’ARP, André Parant a affirmé que la France est prête à apporter le soutien « nécessaire » à la Tunisie afin de lui permettre de faire face à la conjoncture économique difficile qu’elle traverse et d’atteindre ses objectifs de développement et sociaux.

Lors de cette entrevue, Parant a fait part de son intérêt pour les développements du processus démocratique emprunté par la Tunisie, notamment au niveau des droits et libertés, réaffirmant l’estime et la considération que voue la France au peuple tunisien qui, a-t-il dit, mérite soutien et appui pour concrétiser ses aspirations au bien-être.

Toujours selon la même source, l’ambassadeur français s’est félicité du rythme des relations bilatérales entre la Tunisie et la France, qui trouve sa parfaite illustration via les multiples visites mutuelles dans divers domaines, et à travers la coopération et le partenariat dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme.

Pour sa part, le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, a souligné la profondeur des relations historiques liant les deux pays, exprimant sa satisfaction quant au niveau de coopération entre la Tunisie et la France, premier partenaire de la Tunisie.

Par ailleurs, le président de l’ARP a saisi l’occasion pour rappeler à l’ambassadeur de France les défis et enjeux de l’étape l’actuelle qui dicte un surcroît de soutien et d’appui en faveur de la Tunisie, notamment, dans ses négociations avec le FMI.

Ces négociations doivent être menées tout en veillant à prendre en considération la situation socio-économique du pays et l’impératif qu’il y a à préserver autant que possible la paix sociale.

Sur un autre plan, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à ses choix en matière de démocratie, des droits de l’homme et de la liberté d’opinion et d’expression, lesquels sont des « constantes irréversibles », soulignant la disposition de la Tunisie à recevoir les délégations, notamment, parlementaires pour s’informer « de visu » de la situation dans le pays.