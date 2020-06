Partenariat entre la BERD et Startup Wise Guys au profit des entreprises des zones d’intervention de la Banque

Les start-ups dans les régions où la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) investit bénéficieront d’un nouveau partenariat entre la Banque et Startup Wise Guys, un accélérateur de start-up de premier plan présent dans les Etats baltes.

Les entreprises des régions de la BERD actives dans les Fintech peuvent postuler sur un site Web dédié à un programme d’accélérateurs sur mesure, qui combine les dernières Fintech avec les objectifs de la Banque pour favoriser le développement d’économies compétitives et durables. Ce programme vise le large éventail de Fintech, y compris toute solution Fintech qui peut prendre en charge la récupération post-Covid-19, a annoncé la BERD dans un communiqué.

Les candidats retenus participeront non seulement à un programme de formation intensive de cinq mois, mais attireront également des investissements allant jusqu’à 100 000 euros en fonction de leur niveau de maturité, de la part de Startup Wise Guys, ce qui pourrait fournir la clé de leur percée. Un groupe international de mentors partagera son expérience et ses conseils.

Le programme de démarrage aura lieu à Vilnius, la capitale de la Lituanie, à partir d’octobre. Le programme est cofinancé par TaiwanBusiness – Fonds de coopération technique de la BERD. Il s’agit d’un programme à temps plein combinant des modules sur site et en ligne.

Bien que le programme se déroule en Lituanie, il n’y a aucune restriction géographique pour les candidats. Les start-ups de l’une des régions de la BERD sont vivement encouragées à postuler. Les candidats retenus seront placés dans une « cohorte de la BERD », axée sur le développement de solutions conformes aux objectifs de la Banque.Pour Startup Wise Guys, ce sera le quatrième programme d’accélérateurs axé sur la Fintech et sa première fois en partenariat avec la BERD. Pour la BERD, qui soutient activement les gouvernements d’Europe centrale et orientale, dans le but d’améliorer le paysage réglementaire des Fintech – par exemple en construisant des bacs à sable réglementaires où de nouvelles solutions Fintech peuvent être testées dans l’environnement réglementaire existant, en concevant des feuilles de route et en s’engageant dans autres activités politiques – le partenariat représente une nouvelle étape vers le développement de l’écosystème Fintech dans les régions de la Banque.

Startup Wise Guys est l’un des principaux accélérateurs de démarrage, ayant lancé 19 programmes d’accélérateurs depuis 2012, soutenu par des fondateurs de 45 pays et plus de 200 mentors internationaux. Il a été nommé parmi les 10 meilleurs programmes d’accélération en Europe et en tant que fonds Top VC en Europe centrale et orientale (CEE) en 2019.

Il convient de rappeler que la Tunisie fait partie des pays membres de la BERD depuis le 29 décembre 2011.