Le Centre de Promotion des Exportations(CEPEX), en partenariat avec Smart Capital et le projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie ( Innov’i EU ) organisent la participation des startups tunisiennes au salon Web Summit qui se tiendra du 01 au 04 novembre 2022, à Lisbonne.

Huit (8) startups tunisiennes seront sélectionnées par l’organisateur pour participer à cet événement, a précisé le centre, faisant savoir que les startups présélectionnées seront invitées à pitcher leurs projets devant le comité de sélection.

Elles auront l’occasion, ainsi, d’accroître leur visibilité, de rencontrer des partenaires et de faire du réseautage avec des contacts qualifiés, en bénéficiant du package (une visibilité sur la page web de l’événement, un accès à l’application de réseautage avant l’ouverture du salon, opportunités de pitcher dans le concours officiel du Web Summit).

Les startups tunisiennes innovantes labellisées avec un fort potentiel à l’international interessées sont invitées à remplir le formulaire suivant httpss://forms.gle/G7bQnaCWsFLGoBua9 et le soumettre avant le lundi 18 juillet 2022 à 12h.

Le CEPEX a précisé que les startups de moins de 5 ans, qui sont actives et qui ont leur propre produit/ service (Software, Solution, Connected Hardware, …), leur propre site web et logo, les Bureaux de conseil, agences marketing / publicité, et les organismes publics ne sont pas éligibles à exposer à ce salon.

Egalement, les startups avec une levée de fonds de plus de 3 millions de dollars ne sont pas autorisées à exposer dans le « Startups Island ».

Le Web Summit est considéré comme la conférence européenne la plus importante dans le domaine de développement technologique. Il s’agit d’un mélange atypique de salon professionnel, de conférences et d’évènements de networking, toujours selon le CEPEX.

Plus que 1250 startups seront présentes à cette nouvelle édition , et ce, dans le but d’exposer leurs produits aux 40 mille visiteurs attendus et pour rencontrer les 700 investisseurs qui seront présents durant les 3 jours de l’évènement.

Le projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie ( Innov’i EU ) est mis en œuvre par Expertise France et la GIZ( Agence de coopération Allemande ) et la Fondation Tunisie pour le développement.