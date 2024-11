Passeport et CIN biométriques : Entrée en vigueur à partir de cette date

Le porte-porole de la direction générale de la sûreté nationale, Imed Mamacha, a affirmé , dans une déclaration accordée à la Radio nationale lundi 28 octobre 2024, que l’achèvement du projet de carte d’identité biométrique et de passeport a progressé d’environ 70 %.

Il a ajouté, qu’ils seront lancés au deuxième semestre 2025 et qu’ils seront entièrement généralisés d’ici 3 ans.

Il a expliqué que les informations telles que les empreintes digitales et la photographie seront stockées chez le ministère de l’Intérieur, essentiellement au sein de la direction centrale de l’information, via une base de données.

Les deux nouvelles pièces de voyage et d’identité seront dotées de puces électroniques reposant sur des technologies avancées et contenant des informations biométriques lisibles à la machine et pouvant être utilisées pour authentifier l’identité du détenteur du passeport (photo, empreintes).

Grâce à ce nouveau document de voyage, il sera possible pour les ressortissants de certains pays, non exemptés de visa d’entrée dans le territoire tunisien, de formuler une demande de visa électronique via internet. La réception se fera aussi en ligne, selon le nouveau projet autour des documents de voyage.

Recommandé depuis 2003 par l’Oaci, le passeport électronique a été déjà validé par de nombreux pays. Aujourd’hui, il constitue la norme internationale. «Sa fiabilité est telle qu’à ce jour, aucun problème n’a été signalé parmi les millions d’exemplaires en circulation dans le monde». Grâce à la puce électronique, la sécurité du document de voyage est renforcée et les contrôles de sécurité sont encore plus efficaces et plus rapides dans les aéroports.