Perturbation, jusqu’à vendredi, de la distribution de l’eau potable à Nefza

Une perturbation de la distribution de l’eau potable a été enregistrée, jeudi, à Nefza (Gouvernorat de Béja) et dans les zones avoisinantes, en raison d’une panne survenue au niveau de la pompe immergée du puits profond « El Khanka », a annoncé la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE).

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, vendredi 21 juin 2024, à partir de 10h, après l’achèvement des travaux de réparation et la remise en marche du puits.

