Perturbation et coupure de l’eau dans certaines zones de Jendouba

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, lundi 25 octobre, à 6h du matin, à Ain Drahem, et les villages de Babouche et Fajj Errih, au gouvernorat de Jendouba.La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a fait savoir, lundi, que cette coupure est due à une panne brutale survenue, dans la nuit du dimanche 24 octobre au lundi 25 octobre, au niveau de la pompe à eau brute du barrage de Béni Mtir vers la station d’épuration alimentant la ville d’Ain Draham depuis Jendouba. La SONEDE a ajouté que les travaux de réparation ont démarré et la distribution de l’eau reprendra progressivement, à partir de mardi 26 octobre

