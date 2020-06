Plan d’annexion en Cisjordanie: Berlin fait état de sa « sérieuse inquiétude »

En visite à Jérusalem, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a fait part mercredi de la « sérieuse inquiétude » de son pays quant au projet israélien d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée, en écho aux vives préoccupations de l’Union européenne.

Lors d’une conférence de presse avec son homologue israélien Gabi Ashkénazi à l’issue d’une rencontre avec lui, il a indiqué lui avoir fait état de « la position allemande et des sérieuses inquiétudes (…) au sujet des conséquences éventuelles » du projet d’annexion controversé.

« Nous pensons, comme l’Union européenne que l’annexion est incompatible avec le droit international », a-t-il ajouté, appelant à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens et rappelant l’attachement de Berlin à la solution à deux Etats.

Le 1er juillet, l’Allemagne prendra la présidence de l’Union européenne et c’est aussi à partir de cette date que le gouvernement israélien doit présenter sa stratégie pour traduire dans les faits le plan de l’administration américaine pour le Proche-Orient.

L’UE s’oppose ouvertement au plan, et a demandé au gouvernement israélien de renoncer à l’annexion, lui rappelant que la colonisation était contraire au droit international. Israël, de son côté, tente d’éviter une réaction trop vive des Européens.

« Pour la première fois, les alliés politiques européens discutent de sanctions contre Israël », a assuré mardi le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh, disant souhaiter qu' »Israël ressente la pression internationale ». Il a ajouté que les Palestiniens avaient soumis une « contre-proposition » au plan américain.