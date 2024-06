Plus de 200 Tunisiens incarcérés dans les prisons libyennes

Les arrestations arbitraires sont monnaie courante : des migrants, des travailleurs étrangers mais aussi des Libyens sont régulièrement enlevés et détenus par des groupes armés ou même par les autorités officielles libyennes. Le nombre de Tunisiens travaillant dans ce pays voisin a beaucoup chuté ces dernières années, suite à l’augmentation notable du phénomène d’enlèvements et de violences entre les différentes milices.

C’est dans ce contexte que l’observatoire tunisien des droits de l’Homme a confirmé, dans un communiqué rendu public, l’arrestation d’un jeune originaire de la ville de Sfax, dans la région Est de la Libye, en raison d’interactions sur les réseaux sociaux.

Il a également signalé l’arrestation de six autres ressortissants tunisiens pendant le mois de Ramadan, et dont les lieux d’arrestation demeurent inconnus pour certains d’entre eux. Il ajoute qu’il était en contact avec toutes les parties intervenantes pour garantir leur sécurité, faisant porter aux autorités libyennes la responsabilité de leur sécurité.

L’Observatoire a également appelé les autorités libyennes et toutes les organisations de défense des droits de l’Homme à intervenir rapidement pour libérer le citoyen tunisien récemment arrêté, au motif bien établi qu’il n’a commis aucune infraction criminelle et n’a aucune intention de nuire au peuple libyen, ainsi que pour la libération des autres personnes détenues.

Disparitions et arrestations arbitraires !

Au demeurant, l’Observatoire a souligné que le nombre de Tunisiens incarcérés dans les prisons libyennes dépasse les 200, pour diverses accusations et affaires ajoutant que la détention de certains d’entre eux a été prolongée, en plus du fait que certains ont purgé leur peine mais n’ont toujours pas été libérés.

Dans son communiqué, l’Observatoire a appelé le procureur général libyen à intervenir et à examiner plusieurs cas humanitaires, à aider à leur libération et à leur permettre de récupérer leurs passeports confisqués par certaines parties libyennes afin qu’ils puissent retourner en Tunisie.

Pour sa part, le président de l’Observatoire tunisien pour les droits de l’Homme, Mustapha Abdelkebir, a évoqué l’affaire de l’arrestation des Tunisiens affirmant que de nombreux ressortissants sont toujours derrière les barreaux en Libye, depuis plus de deux ans et sans crimes constitués.

On rappelle que le ministre de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale libyenne, Imed Trabelsi, a récemment affirmé que « le poste frontalier de Ras Jedir ne rouvrira pas tant qu’il ne reviendra pas sous l’autorité de l’État et sous l’autorité de la loi ».

Trabelsi a ajouté que « nous reprendrons le contrôle du port de Ras Jedir même s’il faut recourir à la force, et nous attendons les plus hautes autorités du pays à ce sujet. »

On rappelle aussi que le ministère Libyen de l’Intérieur avait annoncé, mardi 19 mars 2024, la fermeture du poste frontalier de Ras Jedir avec la Tunisie. Et d’expliquer que cette mesure a été prise suite à une attaque qui a été menée par « des groupes hors-la-loi » visant le point de passage frontalier afin de créer le chaos.

La même source a ajouté que la décision de fermeture a été prise pour permettre la mise en place d’une série de mesures de sécurité, soulignant que toutes les mesures juridiques seront prises contre ces groupes.

Rappelons que depuis la mort en 2011 de Mouammar Kadhafi, chassé du pouvoir la même année, la Libye est en proie à une instabilité quasi-constante, sur fond de lutte de pouvoir entre des factions rivales à l’origine de la partition du pays depuis 2014.