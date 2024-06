Plus de 33 mille candidats passent à partir du lundi 24 les épreuves de la neuvième

Plus de 33 mille candidats passent, à partir du lundi 24 juin et durant trois jours, les examens pour le diplôme de fin de l’enseignement de base général (Neuevième) et technique dans près de 259 centres, selon les données fournies par le ministère de tutelle.

Le concours de la Neuvième offre cette année, l’accès de 3750 élèves, sur un ensemble de 32 mille 911 postulants aux lycées pilotes.

A noter qu’une hausse de 353 candidats par rapport à la précédente session a été enregistrée.

Deux cent deux candidats passeront les examens de l’enseignement technique, soit une baisse de 59 par rapport à la session précédente.

Les résultats seront proclamés le 11 juillet 2024.

Les candidats qui obtiendront le diplôme seront classés par ordre de mérite. Pour l’accès aux lycées pilotes, une moyenne minimale de 15 sur vingt est requise.

Toutefois, des candidats parmi les premiers méritants peuvent être déclarés admis et ce dans la limite de la capacité d’accueil, à condition que la moyenne obtenue ne soit pas inférieure à 14 sur 20.