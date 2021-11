Plus de 550 accords tuniso-libyens signés durant « Made in Libya »

Le directeur exécutif de la Fédération de l’industrie libyenne, Ali Nasir, a confirmé la signature de plus de 550 accords industriels conjoints entre la Libye et la Tunisie lors de la conclusion de l’exposition « Made in Libya » en Tunisie.

Cité par « The Libya Observer », il a ajouté que ces accords visent à ouvrir des perspectives d’échange et de coopération entre les entreprises commerciales et industrielles conjointes des deux pays travaillant conjointement en vue de pénétrer les marchés africains et de tirer parti des opportunités et des capacités qui y existent.

Il a indiqué que 13 recommandations conjointes ont été approuvées, en particulier l’inclusion de l’exposition « Made in Libya », tout au long des expositions périodiques programmées chaque année en Tunisie, et l’échange de données et d’informations, qui comprend l’expérience et l’assistance technique dans le domaine de l’industrie et divers domaines connexes pertinents pour tous les pays impliqués.