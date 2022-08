Conclusion d’un accord tuniso-algérien visant à développer le tourisme dans les deux pays

La clôture de la 5eme session de la commission sectorielle mixte tuniso-algérienne dans le secteur du tourisme a été couronnée par un accord conclu, mercredi, à Tunis, visant à développer la coopération bilatérale dans divers domaines ayant trait au tourisme.

L’accord prévoit, ainsi, d’échanger les données, les expériences et les expertises en matière d’application de textes relatifs à la classification et l’exploitation des établissements touristiques dont les centres d’hydrothérapie.

Il est question aussi d’actualiser les accords de jumelage conclus entre les centres de formation touristiques dans les deux pays et d’organiser des sessions de formation au profit des personnes exerçant dans les hôtels, les bureaux d’accueil dans les zones frontalières et les écoles touristiques frontalières.

En vertu de cet accord, les deux pays œuvreront à créer un mécanisme de financement des projets touristiques conjoints, à renforcer le partenariat public-privé et à développer le transport touristique de manière à relier les villes des deux pays.

Ils s’engageront également à mettre en place un programme exécutif au titre de la période 2023-2025 dont l’objectif est de promouvoir les circuits touristiques dans les deux pays, à organiser des excursions et des visites de terrain au profit des agences de voyages tunisiennes et algériennes, à digitaliser le secteur et à diversifier l’offre touristique.

Lors de cette cérémonie de clôture, le ministre du tourisme, Mohamed Moez Belhassine a salué l’adoption des recommandations issues des travaux de la 4e session de la commission mixte organisée en Algérie, en 2018, soulignant son engagement à renforcer la coopération bilatérale en matière de tourisme.

De son côté, le ministre algérien du Tourisme, Yacine Hammadi, a exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne en matière d’investissement, notamment, dans le secteur foncier, mettant l’accent sur la nécessité de développer le tourisme familial entre les deux pays.