PME: appel à candidatures pour la 10e session du programme  » Manager Training Programme « 

Les PME tunisiennes souhaitant participer à la 10ème session du programme tuniso-allemand » Manager Training Programme » peuvent présenter leur candidature jusqu’au 15 novembre 2020, a annoncé mercredi l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

« Manager Training Programme » est un programme permettant aux Entreprises tunisiennes d’établir un partenariat avec des Entreprises allemandes.

L’objectif principal du programme est de permettre aux entreprises tunisiennes PME d’entrer en contact direct avec des entreprises allemandes qui opérent dans le même secteur d’activité ou dans d’autres secteurs, afin de réaliser un partenariat gagnant-gagnant.

Ce programme se déroule sur quatre phases dont la première aura lieu à distance et durera deux mois. Elle comprend une formation sur plusieurs thèmes et une visite virtuelle d’entreprises allemandes avec la possibilité de réunions individuelles.

La seconde phase se déroulera également, à distance et sur 6 mois au cours desquels seront assurés le suivi et la préparation du dossier de partenariat.

La troisième phase, quant à elle, se déroulera en présentiel (durée 1 semaine) et sera consacrée à l’achèvement de la formation en Allemagne au cours de l’année 2021. La quatrième et dernière phase est celle du réseautage.

Pour de plus amples informations sur le programme notamment les critères de participation et les modalités de financement, les entreprises candidates peuvent visiter le site du programme https://managerprogramm.de/en/partner-countries/tunisia/ ou la page Facebook https://www.facebook.com/Programme-de-partenariat-Tuniso-Allemand-1701038126850317

