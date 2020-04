Poursuite du calendrier vaccinal scolaire en mois de mai

Le ministère de la santé annonce la poursuite de l’application du calendrier vaccinal scolaire relatif à l’année scolaire 2019/2020, conformément au calendrier national de vaccinations qui concerne les élèves de la 1ère année de base, 2ème année de base, 6ème année de base et 3ème année secondaire.

Les élèves seront vaccinés en mois de mai 2020, dans l’établissement scolaire où ils sont inscrits selon un calendrier déterminé permettant de respecter la distanciation sociale, précise le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public jeudi.

Ce calendrier sera affiché dans les établissements scolaires concernés pour informer les parents de la date de vaccination, ajoute la même source.

Etant donnée l’importance de ce sujet, les parents dont les élèves n’ont pas encore bénéficié de la vaccination durant cette année scolaire, sont appelés à accompagner leurs enfants selon les délais prédéterminés tout en veillant à respecter les recommandations du ministère de la santé concernant les procédures de protection et de prévention contre le coronavirus, rappelle la même source.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre les épidémies et les maladies contagieuses et dans le but de préserver la bonne santé des nouvelles générations et renforcer leur immunité, ainsi que conformément aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS) appelant à poursuivre la vaccination malgré le confinement général.