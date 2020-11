Présidentielle américaine : entre Biden et Trump, le suspense s’intensifie

Rien n’est joué aux États-Unis, mercredi 4 novembre à 6h30, heure de Washington. Dans la présidentielle américaine, Joe Biden enregistre 235 grands électeurs, contre 213 pour Donald Trump. Pour espérer être élu, il faut gagner la majorité : 270 grands électeurs, sur les 538 que compte le pays. « Ce qui va être décisif, ce sont les quatre grands États-clés, dont on attend toujours les résultats : la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin, indique une source journalistique . Chacun d’entre eux représente un nombre très importants de grands électeurs ». Ils s’élèvent respectivement à 20, 16, 16 et 10.

« Il reste aussi un État au sujet duquel les résultats ne sont pas tombés : la Caroline du Nord, qui compte 15 grands électeurs. Là-bas, 95 % des bulletins ont été dépouillés : les votes sont très serrés entre les deux candidats, même si l’État semble plutôt pencher en faveur de Donald Trump », ajoute la même source. En somme, dans le scénario actuel, Joe Biden doit remporter au moins deux États-clés, dont la Pennsylvanie, pour espérer obtenir une victoire, contre trois minimum pour Donald Trump.