Présidentielle US : Joe Biden en tête mais..

A deux jours du scrutin présidentiel américain, le démocrate Joe Biden conserve une confortable sur Donald Trump à l’échelon national mais le président sortant n’a pas abdiqué et s’efforce de refaire son retard dans les Etats « bascule » susceptibles de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre et de décider de l’issue du scrutin. A l’échelle nationale, la cause semble entendue et le vote populaire acquis à l’ancien vice-président de Barack Obama, crédité de 51% des intentions de vote contre 43% pour son adversaire républicain dans le dernier sondage Reuters/Ipsos réalisé du 27 au 29 octobre dernier.

Dans la course aux grands électeurs, l’avance de Joe Biden est bien moins nette et Donald Trump concentre ses forces sur des Etats comme l’Arizona, la Floride, la Caroline du Nord ou la Pennsylvanie, ces « Swing States » qui seront décisifs dans la course au 270 voix nécessaires pour être élu par le Collège électoral (qui compte au total 538 membres désignés Etat par Etat). Selon Reuters/Ipsos, la course sera serrée jusqu’au bout en Floride, en Caroline du Nord et en Arizona.

En Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin, trois Etats qui avaient voté contre Hillary Clinton en 2016, Joe Biden est donné gagnant, mais le retard de Donald Trump n’y est pas pour autant rédhibitoire. Et même s’il perd le Michigan et le Wisconsin, l’actuel locataire de la Maison blanche pourra l’emporter s’il arrive en tête dans tous les autres Etats qui l’ont choisi il y a quatre ans.