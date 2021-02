Prêt de 300 millions € de la BERD à la STEG

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un financement de 300 millions d’euros à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) pour soutenir la stabilité du secteur énergétique tunisien pendant la pandémie de coronavirus à moyen terme.

Ce programme permettra à la STEG de mettre en œuvre une ambitieuse feuille de route de réforme des entreprises et du climat qui ancrera le passage à une entreprise plus durable et plus efficace.

Le concours financier se compose de deux facilités. La première est une facilité de stabilisation d’urgence de 100 millions d’euros dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures vitales de la BERD. La seconde facilité, d’un montant maximum de 200 millions d’euros, contribuera au refinancement des engagements à court et moyen terme de la STEG.