Prévisions météo : Pluies attendues dans les régions de l’ouest

Des pluies parfois orageuses sont attendues ce samedi 16 mai 2020, en fin de journée, dans les régions de l’ouest et certaines régions de l’est.

Les vents forts accompagnés de tourbillons de sable seront observés près des côtes et au sud. La vigilance est de mise pour les pêcheurs. Mer agitée à très agitée.

Les températures seront stationnaires au nord et dans les hauteurs et oscilleront entre 24 et 30°c. Elles seront marquées par une hausse dans le reste des régions et varieront entre 35 et 41°c.

Pour ce qui est des régions du sud-est, les températures atteindront 45°C et seront accompagnées par un vent de sirocco.