150 M€ de l’AFD pour l’inclusion financière en Tunisie

Le 15 juin 2022 s’est tenu un événement sur l’état des lieux de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF), organisé par l’Agence Française de Développement (AFD), sous l’égide du ministère des Finances, en partenariat avec la Banque Centrale de Tunisie, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Autorité de Contrôle de la Microfinance, le Comité Général des Assurances et l’Observatoire de l’Inclusion Financière.

Cet événement a permis de réaliser un diagnostic à mi-parcours de la SNIF et de ses réalisations, d’identifier les enjeux actuels sur l’inclusion financière en Tunisie et d’ouvrir des pistes de réflexion pour la poursuite de cette stratégie. Il sera suivi dans les semaines à venir par une série de tables rondes sur les thématiques clés du secteur de l’inclusion financière : le refinancement des institutions de microfinance, l’épargne et l’intermédiation bancaire, la finance digitale, l’assurance inclusive, la réorganisation des associations de microcrédits, le renforcement de l’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance ainsi que le pilotage et la supervision de l’inclusion financière. Ces ateliers participatifs, qui réuniront les acteurs publics et privés de l’écosystème de l’inclusion, seront suivis d’un événement de restitution visant à dégager une feuille de route sur les différents axes de la SNIF.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un prêt de politique publique de 150 M€ signé en 2020 entre la République tunisienne et l’AFD, dont l’un des volets est dédié à l’inclusion financière, secteur sur lequel l’AFD est très engagée, aux côtés des autorités tunisiennes, des banques, et des institutions de microfinance depuis 2011. Ce projet vise à appuyer des réformes socio-économiques en Tunisie pour une croissance durable créatrice d’emplois permettant d’améliorer les conditions de vie des populations. Le programme d’accompagnement, mis en œuvre par Horus, Grant Thornton et Amef Consulting, comprend plusieurs composantes, dont un état des lieux sur la SNIFsuivi d’ateliers de réflexion sur les principales thématiques, l’accompagnement de certains régulateurs et superviseurs du secteur (ACM et CGA) ainsi que des formations dédiées aux acteurs de l’inclusion financière.