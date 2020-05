Prolongation des délais d’inscription sur la Plateforme digitale pour le soutien des entreprises sinistrées

Le ministère des Finances a annoncé, samedi, la prolongation des délais d’inscription à la Plateforme digitale pour l’encadrement et le soutien des entreprises sinistrées par les répercussions économiques du confinement sanitaire général « entreprise.finances.gov.tn » jusqu’au dimanche 14 juin 2020 à minuit.

L’objectif de cette prolongation est de permettre au plus grand nombre d’entreprises de s’y inscrire et de bénéficier des mesures prévues.

Rappelons que le ministère des Finances avait annoncé, le 11 mai 2020, le lancement de cette plateforme digitale qui permet la réception des demandes des entreprises économiques sinistrées pour le bénéfice des mesures fiscales et financières qui ont été instaurées par le Décret-Loi 2020-6 du 16 avril 2020 portant mesures fiscales et financières pour réduire les effets du virus corona « COVID-19 » et ce, dans le but du maintien des postes d’emploi et de la garantie de la pérennité des entreprises économiques sinistrées et de leurs apporter assistance et soutien pour la continuité de leurs activités.

Le nombre des entreprises inscrites sur cette plateforme a atteint, jusqu’au 28 mai 2020, environ 5 278 sociétés ayant présenté 12 498 demandes de soutien, étant donné que chaque entreprise peut bénéficier de plus qu’une mesure.