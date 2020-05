Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mardi dans un communiqué, la prolongation, jusqu’au 14 mai courant, des délais de dépôt des demandes d’obtention d’un logement universitaire, pour tous les étudiants ne bénéficiant pas de ce droit, qui remplissent les conditions d’éligibilité et qui souhaitent obtenir un logement universitaire pendant la période de rentrée universitaire, via le site internet de l’Office des services universitaires qui les concernent. Office des services universitaires du Nord : https://www.ooun.rnu.tn/web/ar/index.phpOffice des services universitaires du Centre : http://www.oouc.rnu.tn/web/ar/Office des services universitaire du Sud : http://www.oouc.rnu.tn/web/ar/ Le ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué que les demandes exceptionnelles de logement seront satisfaites si la résidence du tuteur est située à un rayon d’au moins 30 kilomètres de l’établissement universitaire public où l’étudiant est inscrit, notant que les demandes seraient traitées instantanément via les adresses électroniques précitées. Cette mesure vise à réunir les meilleures conditions d’une rentrée universitaire progressive, conformément à la stratégie nationale de confinement ciblé.